Vídeo mostra segurança liberando os terroristas em 11/9 Vídeo de segurança do Aeroporto Dulles, gravado na manhã de 11 de setembro de 2001, mostra quatro dos cinco seqüestradores sendo detidos pela segurança, depois de fazerem disparar os detetores de metal, e sendo liberados em seguida para embarcar no vôo que, mais tarde, cairia sobre o Pentágono. O vídeo, obtido pela Associated Press, mostra um segurança checando a bagagem de mão de um dos seqüestradores, Nawaf al-Hazmi, em busca de explosivos, antes de permitir seu embarque no vôo 77 da American Airlines com o irmão, Salem, outro terrorista. A divulgação do vídeo ocorre um dia antes da publicação do relatório final do comitê que investigou as falhas do governo americano nos atentados de 11 de setembro. Espera-se que o texto traga uma descrição minuciosa dos fatos do dia fatídico. Não há facas ou outros objetos aguçados visíveis no vídeo, mas membros da comissão já disseram acreditar que os seqüestradores carregavam facas de cozinha, nas roupas ou na bagagem, o que na época era permitido. As imagens mostram Khalid al-Mihdhar e Majed Moqed, vestidos em traje social, fazendo disparar os detetores de metal. Moqed disparou um segundo alarme e foi revistado por um segurança com um detetor de metal portátil. Os dois já haviam viajado juntos antes e haviam pago em dinheiro a passagem para o vôo 77. Apenas Hani Hanjour, supostamente o terrorista que pilotou o avião, não fez disparar o detetor de metais.