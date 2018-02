Vídeo mostra soldados de Israel sendo capturados na 2ª Guerra do Líbano

BEIRUTE - O grupo Hezbollah divulgou um vídeo nesta sexta-feira, 27, que mostra a captura dos soldados israelenses Ehud Goldwasser e Eldad Regev em 2006, durante a Segunda Guerra do Líbano, de acordo com informações do jronal Haaretz. No vídeo, integrantes do Hezbollah são vistos cortando a cerca da fronteira entre Israel e Líbano e avançando na estrada onde estavam os dois soldados.

Veja também:

UE se nega a classificar Hezbollah de terrorista

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Israel monitora armas químicas e estuda ação

Mais tarde, os integrantes se aproximam de um jipe, no qual estavam Goldwasser e Regev. Após o jipe ser atingido por um míssel, o grupo do Hezbollah abre a porta e remove os dois soldados, que não aparecem no vídeo, interrompido nesse momento.

O vídeo foi divulgado no canal de TV Al Mayadeen, em um programa que marca os seis anos da Segunda Guerra do Líbano. O repórter que transmitiu o vídeo é Ghassan bin Jiddo, dono do canal televisivo e conhecido por ser próximo do chefe do Hezbollah Hassan Nasrallah.

Veja o vídeo: