Vídeo mostra suposto piloto capturado pelos rebeldes

As imagens foram levadas ao ar pela rede de televisão Al-Arabiya. No vídeo, um homem que identifica-se como o piloto está cercado por três homens armados. Ele disse que está sendo bem tratado e incita os militares a deixarem o regime do presidente Bashar Assad.

Se as alegações dos rebeldes forem verdadeiras, o fato pode marcar um salto significativo na capacidade dos oposicionistas de combaterem os ataques aéreos realizados pelas forças do governo. As informações são da Associated Press.