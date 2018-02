Vídeo mostra taleban agredindo homens como castigo Militantes taleban aparecem em um vídeo batendo em dois homens e em um adolescente, na fronteira entre Paquistão e Afeganistão. As imagens foram feitas por um telefone celular, no dia 3 de fevereiro, e entregues a um jornalista local que fornece vídeos para a agência internacional de notícias Associated Press.