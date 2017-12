Vídeo mostra um dia na vida de príncipe Charles O herdeiro do trono da Inglaterra, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, ou somente príncipe Charles, aprimorou sua página na internet com novos desenhos e funcionalidades, incluindo um pequeno vídeo sobre um dia na vida do príncipe de Gales. O vídeo, relatando a vida de Charles no dia 12 de setembro, mostra o herdeiro real trabalhando em seu escritório (com a foto da finada princesa Diana em sua mesa), andando em seu luxuoso Jaguar em direção a um evento beneficente e gentilmente cumprimentando pessoas que acenavam para ele com a bandeira da Inglaterra nas mãos. Mais do que o vídeo, há seções com informações sobre ele e sua família, além de um boletim de notícias dos membros reais.