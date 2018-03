Vieira de Mello assume representação da ONU no Iraque O novo representante especial da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, assumiu hoje o posto, dizendo que sua prioridade central é garantir o rápido estabelecimento de uma autoridade interina e abrir caminho para um governo democrático. "O Iraque sofreu demais por tempo demais", afirmou Vieira de Mello, o comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, num comunicado logo após sua chegada. "O Iraque merece coisa melhor - infinitamente melhor". Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, aprovada no mês passado, deu a Vieira de Mello um mandato para trabalhar "intensamente" tanto com o povo iraquiano como com as potências ocupantes - Estados Unidos e Grã-Bretanha - para a formação de um governo independente iraquiano. Mas, devido à pressão da França, Rússia e Alemanha - que se opuseram à guerra - o representante também recebeu "responsabilidades independentes" na reconstrução e no estabelecimento de uma nova administração. Vieira de Mello, numa licença de quatro meses de seu posto de comissário de direitos humanos, também trabalhará para providenciar ajuda humanitária, promover reformas no judiciário e colaborar na formação de uma polícia civil. Paul Bremer, o administrador civil americano do Iraque, tem dito que espera reunir uma assembléia de 300 representantes dos diversos grupos étnicos, políticos e religiosos do Iraque, em meados de julho, para elaborar uma nova Constituição e eleger um governo interino. Mas um funcionário da Autoridade Provisória da Coalizão disse no domingo que um conselho de 25 a 30 proeminentes iraquianos irá constituir, por enquanto, uma autoridade interina. Não ficou claro se isso significaria que a assembléia constituinte não será reunida como originalmente planejado.