Vieira de Mello é alvo de homenagens em Bagdá O chefe da administração dos EUA em Bagdá, Paul Bremer, participou nesta sexta-feira de uma última homenagem em Bagdá a Sérgio Vieira de Mello, enquanto o corpo do chefe da missão da ONU no Iraque era transportado para um jato da FAB rumo a Genebra, de onde seguirá para o Brasil. Ao som de gaitas de fole, o ataúde coberto com uma bandeira da ONU foi colocado na parte traseira do jato por seis guardas, incluindo dois encarregados de sua segurança. ?Estou muito confortado em saber que a ONU decidiu permanecer aqui e qude vai reabrir amanhã?, disse Bremer enquanto cumprimentava um funcionário das Nações Unidas que soluçava e um assessor de Vieira de Mello, Ghassan Salameh. Além das homenagnes de Bremer e do conselho de governo interino iraquiano escolhido pelos EUA, Vieira de Mello foi elogiado pelo diretor do programa Petróleopor Alimentos da ONU, Benon Sevan, para quem o brasileiro era um homem que acreditou apaixonadamente na missão da ONU. ?Mesmo em meio à mais exrtrema dor, coberto de escombros em seu escritório, ele disse ao sargento Von Zehle Jr., da força de coalizão, que tentava ajudar a resgatá-lo, ?não deixe que eles levem a missão embora?, comentou Sevan.