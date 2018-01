Vieira de Mello é velado na prefeitura do Rio O corpo de Vieira de Mello chegou ao Rio por volta das 8h30, e desembarcou na base aérea do Galeão no Boeing presidencial da Força Aérea Brasileira (FAB), que transportou também a família do brasileiro que mora na Europa. Ainda na base aérea o caixão foi coberto com uma bandeira do Brasil e dez cadetes fizeram uma cerimônia de homenagem ao brasileiro. O corpo seguiu em cortejo pela cidade até chegar às 8h49 ao Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio. Na chegada, um grupo de pessoas aplaudiu na hora que o carro com o corpo passou na entrada do palácio, na zona sul da cidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também veio ao Rio para prestar homenagem a Vieira de Mello. Ele chegou ao Rio às 11h10. Estava acompanhado dos ministros Antonio Palocci (Fazenda), Miro Teixeira (Comunicações) e Celso Amorim (Relações Exteriores), do secretário de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, do prefeito César Maia e do deputado Paulo Delgado (PT-MG). Na chegada ao Palácio, Lula disse que Vieira de Mello é um herói nacional. "Penso que dona Gilda (mãe do alto comissário) perdeu um filho extraordinário, a ONU perdeu o mais extraordinário diplomata e o Brasil perde um símbolo de homem que usou inteligência e alegria na busca por um mundo melhor, na busca pela paz", afirmou o presidente ao lado do caixão. Lula se referiu a Vieira de Mello como "um herói nacional, ou melhor, um herói do mundo". O presidente disse que estreitou relações com Vieira de Mello depois da posse na presidência, quando foi visitado pelo alto comissário. "Me alegrava o entusiasmo com que ele falava dos graves problemas do mundo, porque ele tinha convicção de que seriam resolvidos. Pessoas como ele não nascem para fazer a mesmice que todo mundo faz, mas para tornar as coisas possíveis", comentou Lula, que chegou ao local às 11h30. Na sede da prefeitura, o caixão de Vieira de Mello foi colocado no salão verde do primeiro andar. Lá, ele foi coberto com as bandeiras do Brasil e da ONU e com uma coroa de rosas. Guardas da Academia da Polícia Militar cercavam o caixão. A mãe de Vieira de Mello, dona Gilda, de 85 anos, ficou sentada ao lado do corpo do filho toda a manhã. Além dela, também participaram do velório a ex-mulher, Annie, e os dois filhos, Laurent e Adrian. A pedido da família, a imprensa não teve permissão de circular pelo salão verde e realizar entrevistas. Apenas o presidente e o secretário-geral conversaram com os jornalistas. Pela manhã, a assessoria de imprensa de Kofi Annan divulgou o texto preparado para a cerimônia. Na nota, Annan afirmou: "Não podemos aceitar que Sérgio morra nesse momento, dessa forma, e que nada de bom possa surgir disso. Não podemos aceitar que todo o seu brilhantismo, sua energia, sua devoção ao staff e sua lealdade às idéias da ONU tenham sido tão abruptamente tiradas de nós". E continuou: "Mas quando nós contemplamos seu sacrifício, e dos companheiros que morreram com ele, e quando lembramos que eles deram suas vidas pelos princípios, pela paz e reconciliação, então nós podemos levantar nossas cabeças e ficar orgulhosos de trabalhar pela mesma organização". O corpo de Vieira de Mello será levado de volta à Europa para ser sepultado na França.