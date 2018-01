Vieira de Mello entre os que não podem ganhar o Nobel da Paz Ainda não é certo quem vencerá o Prêmio Nobel da Paz 2003, mas especuladores já sabem quem, sob hipótese alguma, poderá levar o prêmio. O brasileiro Sérgio Vieria de Mello, alto comissário da ONU morto num atentado contra o quartel-general da organização em Bagdá, está fora do páreo, apesar da pretensão do Senado brasileiro em indicá-lo. Pelas regras do Nobel da Paz, o prêmio não pode ser concedido a quem já morreu. A lista dos sem chance conta ainda com os nomes dos presidentes francês, Jacques Chirac, e americano, George W. Bush, do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e dos inspetores de armas das Nações Unidas no Iraque. No dia 10 de outubro, os cinco membros do comitê do Prêmio Nobel da Paz anunciam sua escolha. A votação acontece de forma tão secreta que sequer os nomes dos que concorrem à premiação são divulgados. O comitê fornece apenas o número dos participantes - 165 este ano. ?Não há nenhum favorito", garante Stein Toennesson, diretor do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo. Sobre as especulações na França de que Chirac poderia ganhar o prêmio por ter se oposto aos planos da administração Bush de lançar uma guerra contra o Iraque, Toennesson afirma que o presidente francês não vai ganhar. O motivo: "Chirac nunca teve um histórico pacifista especial no passado". E a posição de Chirac em relação ao Iraque esteve "claramente vinculada aos interesses franceses". Ele ainda lembrou que Chirac permitiu os testes nucleares franceses no Atol de Mururoa. Embora os nomes de Tony Blair e de Bush tenham sido sugeridos por um político da direita norueguesa, a maioria dos noruegueses foi absolutamente contrária a uma ação militar liderada pelos Estados Unidos no Iraque. A premiação para Bush ou Blair é absolutamente impossível, garantiu Toennesson. Espen Barth Eide, um dos pesquisadores seniores do Instituto Norueguês para Assuntos Internacionais concorda: "Bush e Blair estão 100% fora do páreo", assegura.