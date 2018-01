Vieira de Mello foi levado para hospital, diz assessora A assessora de Sérgio Vieira de Mello, em Genebra, Luciana Mancini, disse que as ?informações sobre o atentado ainda são reduzidas?, mas que o alvo era mesmo o próprio diplomata brasileiro. Luciana informou também à Rádio CBN que Vieira de Mello já teria sido retirado dos escombros e levado a um hospital. A assessora informou ainda ter sido informada de que quatro pessoas teriam morrido no ataque. Lula e Amorim discutem atentado Em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, acabam de chegar ao Palácio da Alvorada, para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amorim, segundo assessores, foi informado sobre a explosão na sede da ONU em Bagdá e foi conversar com o presidente sobre o assunto. Leia mais Brasileiro está entre feridos na explosão em Bagdá Forte explosão atinge prédio da ONU em Bagdá Feridos são retirados da sede da ONU em Bagdá Pelo menos 3 mortos em explosão na sede da ONU em Bagdá