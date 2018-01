Vieira de Mello usou celular sob escombros O representante da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, telefonou de um aparelho celular para as autoridades iraquianas logo após o atentado aos escritórios da organização. O relato foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme informações do ministro da Casa Civil, José Dirceu, que também estava presente no encontro. Vieira de Mello ainda estava sob os escombros no momento do telefonema, contou Dirceu. Segundo Dirceu, Celso Amorim não tinha informações sobre o estado de saúde de Vieira de Mello.