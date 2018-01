Vietnã confirma 16ª morte por gripe do frango Autoridades sanitárias do Vietnã confirmaram hoje a 16ª morte no país por causa da gripe do frango. A vítima foi o menino Cao Van Khay, de 12 anos, na cidade de Ho Chi Minh. A confirmação da morte, ocorrida no dia 15, foi feita depois dos reiterados anúncios do governo de que terá o controle da epidemia até o fim do mês. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o vírus continua afetando aves e ainda pode infectar pessoas.