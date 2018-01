Vietnã consegue controlar a pneumonia asiática A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou nesta segunda-feira que o Vietnã é o primeiro país a conter o avanço da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars). ?O Vietnã mostrou ao mundo que há esperança e que a Sars pode ser dominada?, disse um representante da OMS em Hanói. ?Este é um grande dia para todos nós no Vietnã?. Nenhum novo caso da pneumonia asiática foi detectado desde 8 de abril. Cinco pessoas morreram no Vietnã vítimas da Sars e 63 foram infectadas. Mesmo com a boa notícia, a ministra da Saúde vietnamita, Tran Thi Trung, alertou que novos casos podem acontecer importados de outros países como a China, onde 21 pessoas morreram só neste fim de semana. O Vietnã aconselhou aos seus cidadãos que não viagem para países onde há maior incidência de casos como a China, Canadá, Hong Kong, Cingapura e Taiwan. Desde que apareceu, em novembro do ano passado, 318 pessoas morreram e cerca de 5.300 estão infectadas pelo vírus. A China tem a metade desses casos. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica