Vietnã declara-se livre da gripe avícola O Vietnã se declarou livre da epidemia de gripe avícola, apesar dos alertas de diversos especialistas internacionais de que tal anúncio é prematuro. Segundo eles, o vírus pode reaparecer facilmente. "A epidemia em escala nacional acabou", disse o ministro de Agricultura do país, Le Huy Ngo. "Todas as atividades de alimentação, transporte, processamento, circulação e consumo de aves poderão voltar ao normal", Ngo declarou hoje numa entrevista coletiva. O país não registra novos focos da gripe desde 26 de fevereiro. Mas nenhuma explicação foi dada para a morte de um garoto de 12 anos no último dia 15 de março na província de Tay Ninh. Testes mostraram que a morte foi provocada pelo vírus da influenza. O governo não reconheceu a morte, confirmada por testes realizados pelo Instituto Pasteur de Ho Chi Minh City, dizendo apenas que iria "esclarecer" o caso. No total, 16 pessoas morreram no Vietnã vítimas do vírus. Mais oito morreram na Tailândia. O Vietnã teve de dizimar 15% de seu plantel comercial de aves - cerca de 43 milhões de animais - para conter a doença. Mas, Peter Horby, epidemiologista da Organização Mundial de Saúde (OMS), diz que novos focos podem ser registrados no país. "Retomar as atividades normais sem ter uma abordagem cautelosa e um monitoramento cuidadoso traz o risco da ocorrência de novos focos... nós recomendamos grande cuidado na retomada das atividades porque não podemos ter certeza de que o vírus não está presente", afirmou. Representantes da OMS e da FAO ressaltaram que a gripe avícola é uma doença muito diferente da síndrome respiratória aguda severa (SARS), que matou cinco pessoas e infectou outras 58 no ano passado no Vietnã. Apenas um registro da doença ocorreu desde então, em Hanói. Já a gripe se espalhou por 57 das 64 províncias do país e especialistas dizem que ela pode reaparecer.