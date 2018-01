Vietnã diz estar próximo de controlar gripe avícola O governo do Vietnã espera declarar que o país controlou a epidemia de gripe do frango no final deste mês. A doença matou 15 pessoas no país e provocou a destruição de 38 milhões de aves, ou 15% do plantel vietnamita. Desde a última quinta-feira não foram registrados novos casos de aves contaminadas, disse Bui Quang Anh, diretor do departamento de veterinária do Ministério de Agricultura local. Das 57 províncias afetadas pela doença, 53 não registram novos casos há mais de uma semana. Anh diz que ainda existe o risco de novos surtos por conta da movimentação de aves migratórias de países onde existe a doença e descuidos na prevenção.