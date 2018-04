Vietnã diz que avião da Malaysia Airlines caiu no mar

A Marinha do Vietnã informou neste sábado que o avião da Malaysia Airlines que desapareceu com 239 pessoas a bordo caiu próximo do litoral da ilha vietnamita de Tho Chu, no sul do país, informou a imprensa local.

O Alto Comando da Marinha vietnamita acrescentou em comunicado que o avião caiu nas águas do Golfo da Tailândia, entre a Malásia e o Vietnã, a cerca de 300 quilômetros da ilha de Tho Chu, na província vietnamita de Kien Giang, segundo o site "Tuoi Tre".

A Marinha do Vietnã disse que está preparada para iniciar as operações de busca e resgate

O diretor do centro de coordenação de emergências do Vietnã, Pham Hien, disse antes ao site "VnExpress" que o avião foi detectado a cerca de 220 quilômetros do litoral da província de Ca Mau, também no sul do país.

Pham informou que as equipes de resgate têm duas embarcações prontas para se dirigir ao local.As autoridades chinesas também enviaram dois navios ao Mar do Sul da China para ajudar nos trabalhos de busca e resgate.

A companhia aérea evitou, até o momento, confirmar que a aeronave se acidentou, mas deu a entender em um comunicado que o desfecho da situação foi fatal.

"A Malaysia Airlines está trabalhando com as autoridades que iniciaram as operações de busca e resgate para localizar a aeronave", informou a companhia aérea, a principal da Malásia, em uma nota.

O Boeing 777-200, voo MH3700, transportava 227 passageiros, incluídas duas crianças, e uma tripulação de 12 pessoas, todos de 14 nacionalidades.

O voo MH370 decolou de Kuala Lumpur às 13h41 de Brasília da sexta-feira e tinha previsão de chegada em Pequim cerca de seis horas mais tarde. A torre de controle de tráfego aéreo de Subang, na Malásia, perdeu o contato com o avião às 15h40 de Brasília da sexta-feira.