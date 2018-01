Vietnã diz que fitas de Nixon mostram "crueldade formidável" O governo vietnamita descreveu a sugestão do presidente norte-americano Richard Nixon, para que uma bomba nuclear fosse jogada no Vietnã do Norte em 1972, como uma "crueldade formidável", enquanto a população asiática condenou a proposta. Nas 500 horas de gravacões divulgadas na quinta-feira, Nixon faz uma reflexão sobre a derrota na Guerra do Vietnã e promete acabar com o Vietnã do Norte. Também sugere o uso de uma bomba nuclear, mas a idéia foi rejeitada pelo assessor para Segurança Nacional, Henry Kissinger. "Isto é uma nova prova da crueldade formidável de algumas forças da guerra norte-americana de agressão contra o Vietnã", afirmou numa declaração a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Phan Thuy Thanh. Veteranos e historiadores vietnamitas disseram que uma bomba nuclear não teria alterado o resultado da guerra e poderia ter abreviado a vitória comunista. O famoso comandante norte-vietnamita que hasteou a bandeira do país no palácio presidencial do Vietnã do Sul, em 1975, fazendo uma observação sobre o fim da guerra, disse que a condenação internacional teria forçado os EUA a se retirarem mais cedo. "É difícil saber, mas as pessoas do mundo todo que amam a paz teriam se oposto à bomba nuclear, então talvez a guerra pudesse ter terminado mais cedo", afirmou Bui Quang Than.