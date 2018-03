Vietnã e EUA iniciam limpeza de agente laranja

Perto da antiga base americana em Danang, crianças doentes e avós com câncer continuam sofrendo as consequências da contaminação. Os americanos usaram o veneno nas selvas do sul do Vietnã para destruir os bosques e os cultivos usados pela guerrilha comunista. Boa parte dos produtos foi misturada, armazenada e carregada nos aviões em Danang.

Na operação de limpeza histórica de americanos e vietnamitas, o solo contaminado será submetido a um processo de aquecimento para transformar a dioxina em um componente inofensivo. "A dioxina do agente laranja continua tendo graves consequências", disse, na cerimônia que marcou o início do processo, o vice-ministro vietnamita da Defesa, Nguyen Chi Vinh. / AFP