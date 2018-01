Vietnã executa seis acusados de tráfico de drogas O Vietnã executou seis acusados de transportar drogas para o país a partir do Camboja, informam autoridades. Os homens foram mortos por esquadrão de fuzilamento na segunda-feira, na província de An Giang, disse um funcionário do judiciário que pediu para não ser identificado. Os condenados haviam sido considerados culpados de contrabandear 33 kg de heroína e 1.000 tabletes de ecstasy entre junho de 1998 e novembro de 2000. As leis contra drogas do Vietnã estão entre as mais duras do mundo: a posse, comércio ou contrabando de mais de 600 gramas de heroína ou 20 kg de ópio podem ser punidos com a morte. O governo vietnamita estuda reduzir o número de crimes punidos com a morte e busca uma alternativa ao esquadrão de fuzilamento - talvez substituindo-o por uma arma mecanizada que não precise de atirador.