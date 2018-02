Vietnã: General Giap morre aos 102 anos

Giap, mais longevo entre os principais revolucionários comunistas do Vietnã, aplicou engenhosas estratégias de guerrilha para superar enormes desvantagens diante de inimigos militarmente superiores.

Um funcionário do governo e uma pessoa próxima de Giap disseram que o general morreu hoje no hospital de Hanói onde estava internado desde 2009.

Giap é considerado um herói nacional cujo legado encontra-se abaixo somente daquele de seu mentor, o ex-presidente Ho Chi Minh, que conduziu o Vietnã à independência.

Estrategista militar autodidata, Giap ficou famoso pela vitória sobre os franceses em Dien Bien Phu, que não levou apenas à independência do Vietnã, mas também ao colapso do colonialismo na Indochina e outras partes do sudeste asiático. Fonte: Associated Press.