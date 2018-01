Vietnã já tem 10 mortos por gripe avícola Uma jovem de 16 anos morreu hoje no Vietnã contaminada pela influenza aviária, doença conhecida por gripe do frango. É a décima vítima no país desde que a epidemia começou. Na Tailândia outras quatro pessoas morreram. Segundo o diretor do Hospital para Doenças Tropicais, na cidade de Ho Chi Minh, Tran Tinh Hien, a adolescente morava na província de Soc Trang, ao sul do rio Mekong. Ela foi hospitalizada no último dia 26. Mais duas pessoas contaminadas permanecem sob observação e outras duas se recuperaram da doença. A influenza já atingiu 10 países asiáticos e provocou a destruição de 45 milhões de aves. No Vietnã, a doença se espalhou por 53 das 64 províncias do país. Especialistas em saúde acreditam que a contaminação de humanos ocorre pelo contato direto com aves infectadas. Médicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) investigam a possibilidade da transmissão de uma pessoa para outra.