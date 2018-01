Vietnã nega contaminação de suínos pela gripe avícola O governo do Vietnã negou oficialmente no sábado a existência de suínos contaminados pelo vírus da influenza aviária, ou gripe do frango, no país. Segundo Bui Quang Anh, diretor do Departamento de Veterinária do Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural, foram realizados testes em vários animais e todos tiveram resultado negativo para o vírus H5N1. "Eu posso dizer oficialmente que esse vírus não foi encontrado em suínos no Vietnã", afirmou Anh. Ele disse não saber porque a representação da FAO no país anunciou a existência de suínos contaminados na semana passada. A FAO é a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para agricultura e alimentação. Na sexta-feira, Anton Rychener, representante da FAO em Hanói disse que testes preliminares realizados em amostra de secreção nasal de suínos identificaram o vírus H5N1, a estirpe mais perigosa e mortal entre os vírus que causam a doença. Na sede da FAO, em Roma, especialistas também negaram a contaminação. A influenza já matou 19 pessoas na Ásia e causou a destruição de mais de 50 milhões de aves em dez países asiáticos.