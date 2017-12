Vietnã registra caso de gripe do frango O Vietnã foi atingido por um novo surto da gripe do frango na região do Rio Mekong, informaram autoridades nesta quarta-feira. A volta da doença para a província de Bac Lieu já matou 3.400 aves e oficiais tiveram de isolar 2 mil frangos infectados de três fazendas para tentar conter o vírus. Testes iniciais feitos na cidade de Ho Chi Minh confirmaram que os animais mortos estavam contaminados e outras avaliações mais detalhadas devem confirmar se esse vírus é uma variante de H5N1, uma das mais perigosas. A gripe do frango já matou 16 pessoas no Vietnã e oito para a Tailândia. A doença já fez o governo vietnamita isolar cerca de 43 milhões de aves, o que corresponde a cerca de 15% dos estoque daquele país. Estimativas indicam que a moléstia causará um prejuízo de 1,3 trilhores de dongs (que equivalem a US$ 83 milhões).