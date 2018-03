Vietnã responsabiliza Kissinger por crimes de guerra O governo vietnamita afirmou hoje que o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger deveria ser considerado responsável por crimes cometidos pelas tropas dos EUA durante a Guerra do Vietnã. "O senhor Kissinger também deveria ser responsabilizado pelas perdas e sofrimentos que causou esse conflito ao povo vietnamita", disse o porta-voz do Ministério do Exterior, Phan Thuy Thanh. Estima-se que três milhões de vietnamitas morreram na guerra.