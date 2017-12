Vietnã se prepara para chegada do tufão Durian Autoridades vietnamitas fecharam escolas e evacuaram milhares de pessoas nesta segunda-feira à espera da chegada do tufão Durian que deixou milhares de mortos e desaparecidos em sua passagem pelas Filipinas. O Centro de Meteorologia Nacional estima que o tufão, que se desloca com ventos de até 133 km/hchegará ao sul do país na província de Khanh Hoa por volta das 22 horas (13 horas de Brasília). Fontes da província de Phu Yen informaram que três pescadores morreram depois de naufragarem em meio a uma ressaca quando tentavam chegar à costa para fugir do tufão. Os navios pesqueiros receberam a ordem de permanecerem no porto e o Exército ajuda na retirada de 50 mil pessoas em Khanh Hoa e nas províncias vizinhas de Phu Yen e Ninh Thuan. "Se alguém se recusar a sair, será levado à força", advertiu o diretor do departamento de tempestades de Ninh Thuan, Dinh Xuan Quyen. Um funcionário de Khanh Hoa informou por telefone que metade das 25 mil pessoas já foi evacuada e os colégios estão fechados. As autoridades emitiram um alerta aos centros turísticos nas ilhas da baía de Nha Trang, um popular destino de lazer na área de Khanh Hoa, para que os turistas e funcionários permaneçam em local seguro. O Centro de Meteorologia Nacional informou que o tufão perdeu força desde que passou pelas Filipinas, na quinta e sexta-feira passada, mas ainda pode cauar grandes prejuízos. Em outubro, 46 pessoas morreram no Vietnã em decorrência da passagem do tufão Xangsane.