Vietnã tem 8 pessoas com gripe avícola, informa a OMS A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou hoje que os testes confirmaram que um menino de 4 anos de idade é o oitavo caso de influenza aviária humana no Vietnã. De acordo com a OMS, o menino está em fase de recuperação. Das oito pessoas infectadas no país, sete são crianças e seis morreram. "Nós esperamos novos casos no país", disse o diretor regional da OMS, Shigeru Omi. No Camboja, duas pessoas doentes estão sendo testadas para a doença. Ontem, o governo cambojiano tinha confirmado a infecção de aves, mas ainda não tinha registrado casos suspeitos em humanos. As duas pessoas são da área de Phnom Penh, onde os casos de infecção aviária foram encontrados, segundo o epidemiologista da OMS na capital cambojana, Sean Tobin. Dois adultos e uma criança também de Phnom Penh, mas de uma área diferente, tiveram resultados negativos nos testes para a doença. "Eles apenas tinham uma gripe, mas decidimos testar seu sangue para definir o caso porque tinham entrado em contato com frangos mortos", disse uma autoridade.