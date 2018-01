Vigência da zona desmilitarizada termina amanhã Termina amanhã a vigência da zona desmilitarizada de 42 mil quilômetros quadrados concedida à guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pelo governo colombiano. O presidente do país, Andrés Pastrana, já antecipou que só renovará a concessão caso as Farc concordem com um cessar-fogo. Pastrana vem reiterando que não pretende continuar o diálogo com as Farc em meio a combates. Mas a guerrilha parece longe de frear sua campanha militar e explodiu hoje uma ponte nas proximidades da área sob seu controle.