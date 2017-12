Vigia colombiano acha US$ 4.500 e devolve ao dono Um vigia de um centro comercial de Bogotá encontrou uma valise com US$ 4.500 e devolveu o dinheiro ao seu proprietário, evitando assim que ele perdesse a sua casa, informou a imprensa colombiana. Na terça-feira, numa galeria comercial perto do centro da capital colombiana, Freddy Ríos, que trabalha como vigilante, numa cadeira de rodas, fazia uma ronda quando encontrou a valise numa mesa da praça de alimentação. Ele levou a mala à administração do centro comercial, onde descobriram que havia dinheiro dentro dela e localizaram o seu proprietário. "Fazer isso era o certo", declarou Ríos a uma emissora de TV. O dinheiro tinha sido retirado para pagar uma hipoteca. Caso o pagamento não tivesse sido feito, a casa teria sido leiloada. O vigilante ficou inválido ao receber um tiro, há alguns anos quando tentou evitar um roubo.