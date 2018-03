Vigília marca 100º dia de captura do repórter da BBC

Milhares de pessoas participaram nesta quarta-feira, 20, de uma vigília mundial para marcar o centésimo dia de captura do correspondente da BBC na Faixa de Gaza, Alan Johnston. Familiares do repórter soltaram cem balões na cidade onde moram, na Escócia, e jornalistas da BBC baseados em vários países fizeram uma pausa de um minuto às 14h15 (horário de Londres, 10h15 no horário de Brasília) para lembrar o repórter, seqüestrado no dia 12 de março quando voltava para casa, na Faixa de Gaza. Além dos balões, fotos de Johnston foram exibidas durante a vigília, em Londres e em outras cidades. O jornalista foi seqüestrado por um grupo de militantes que se autodenomina O Exército do Islã. Desde o início de sua captura, os colegas têm realizado vigílias semanais para pedir sua libertação. Hamas Na sexta-feira passada, o grupo palestino Hamas lançou um ultimato aos seqüestradores do correspondente da BBC, em que exigia que o jornalista fosse solto até a última segunda-feira, o que não aconteceu. Em um vídeo divulgado no domingo, os seqüestradores de Johnston negaram ter chegado a um acordo com o Hamas para a libertação do repórter da BBC, mas reconheceram que houve "avanços" nas reuniões com o Hamas. "Há avanços, e nós vamos informar vocês quando houver novos avanços", disse um porta-voz mascarado no vídeo. Johnston é o único jornalista ocidental com base permanente em Gaza. Seu seqüestro tem provocado apelos pela sua libertação de grupos de direitos humanos em todo o mundo. Vários estrangeiros foram seqüestrados nos últimos anos em Gaza, mas todos foram soltos sem passar por nenhum tipo de agressão, e nenhum ficou tanto tempo capturado como Johnston.