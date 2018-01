Vigília marca o 58º aniversário da bomba de Nagasaki Durante a 58ª vigília anual para marcar o bombardeio nuclear da cidade japonesa de Nagasaki pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o prefeito Itcho Ito advertiu neste sábado que as antigas e recentes potências nucleares são responsáveis por graves retrocessos nos esforços para controlar a disseminação de armas atômicas pelo mundo. "Os acordos internacionais que respaldam o desarmamento nuclear, o combate à proliferação nuclear e a proscrição de todos os testes com armas atômicas parecem estar à beira do colapso", declarou o prefeito de Nagasaki durante cerimônia à qual compareceram milhares de pessoas, inclusive alguns sobreviventes da explosão nuclear de 9 de agosto de 1945 que deixou aproximadamente 70.000 mortos.