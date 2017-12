Vigília relembra massacre da Praça da Paz Celestial Milhares de residentes de Hong Kong, exercendo liberdades cujos chineses continentais não possuem, se reuniram hoje para marcar o 13º aniversário da repressão militar contra os manifestantes da Praça Tiananmen (Paz Celestial) em Pequim. A data foi lembrada com uma vigília iluminada por velas, que reuniu 10 mil pessoas, segundo a mídia local. A vigília marcou a data do assassinato pelo Exército chinês de centenas (ou milhares, segundo alguns grupos de direitos humanos) de manifestantes desarmados na praça central da capital chinesa em 4 de junho de 1989. Este ano não houve cifras oficiais do comparecimento ao ato. No ano passado, cerca de 40.000 pessoas se reuniram.