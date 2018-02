Viktor Yanukovich assume presidência da Ucrânia Viktor Yanukovich assumiu hoje como o novo presidente da Ucrânia. Cinco anos antes, sua primeira tentativa de chegar ao posto terminou em grandes protestos no país, por causa de fraudes no processo eleitoral. Ele fez seu juramento na manhã de hoje no Verkhovna Rada, o Parlamento da Ucrânia. No mesmo local, sua rival no segundo turno eleitoral, Yulia Tymoshenko, trabalhou nos últimos dias para tentar manter o posto de primeira-ministra, aparentemente sem sucesso.