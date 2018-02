Viktor Yanukovych assume dia 25 presidência da Ucrânia

Tigipko ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais, em 17 de janeiro, e disse que aceitaria o posto de primeiro-ministro se lhe fosse oferecido. Yulia, que perdeu a disputa em segundo turno, no dia 7 de fevereiro, tem se recusado a aceitar a derrota. Ela entrou com diversos recursos na justiça para contestar o pleito, alegando fraude.

Hoje a Alemanha pediu a Yulia que renuncie a seu posto de primeira-ministra e pare de "inundar" os tribunais com queixas contra as eleições, que os observadores internacionais consideraram livres e justas. O partido de Yanukovych está em negociações com outros partidos para criar uma nova coalizão no Parlamento que poderia afastar Yulia de seu posto.

Também nesta segunda-feira, o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, convidou Yanukovych a lhe fazer uma visita num futuro próximo. Yanukovych é pró-Rússia e muito mais palatável a Moscou do que o atual presidente, Viktor Yushchenko, que fez esforços em seu mandato para aproximar o país da Europa Ocidental. As informações são da Associated Press.