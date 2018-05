Vila de noiva prepara-se para celebrar boda Bucklebury, o vilarejo onde Kate Middleton cresceu, está preparando grandes comemorações para amanhã, quando ela se casará com o príncipe William. A festa contará com bandeirinhas e um bolo gigante. Além disso, os sinos da igreja local vão soar por 4 horas para marcar a data. Muitos dos moradores da cidade, no Condado de Berkshire, foram convidados para a cerimônia religiosa em Londres, entre eles o açougueiro, o dono do pub e o dono da loja de conveniência.