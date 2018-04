Vila Sésamo quer tirar Garibaldo da campanha

A equipe do programa Vila Sésamo pediu para a campanha de Barack Obama retirar o personagem Garibaldo de sua campanha. A decisão ocorreu depois de o boneco ter sido usado em anúncios do democrata para atacar Mitt Romney. No debate de quarta-feira, Romney disse que cortaria fundos para TV pública PBS e, em tom de brincadeira, um dos alvos seria Garibaldo - o programa é transmitido pela rede.

Em seu discurso ontem em Ohio, Obama voltou usar Garibaldo para atacar Romney e democratas se vestiram como o pássaro em comícios do republicano. / GUSTAVO CHACRA, NOVA YORK