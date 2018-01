Vilarejo na Índia muda de nome para Trump Village

MARORA, ÍNDIA - Um vilarejo pobre e rural da Índia, Marora, no estado de Haryana, norte do país, decidiu nesta sexta-feira mudar de nome e adotar a identificação de "Trump Village", em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Um cartaz gigantesco com a frase "Bem-Vindo ao Vilarejo Trump", com direito a uma foto sorridente do bilionário americano, foi colocado na entrada da localidade, que tem 20 residências de argila.

A cerimônia de mudança de nome - que aconteceu poucos dias antes da visita aos Estados Unidos do primeiro-ministro indiano Narendra Modi - foi presidida pelos líderes da comunidade e por uma ONG local.

O nome "Trump", no entanto, não é oficial ainda, pois o governo local não se pronunciou a respeito da mudança. Mas Aziz Ahmed, morador do vilarejo, não tem dúvidas de que o novo nome será adotado. "As pessoas vão chamar de Trump. Todos no vilarejo estão muito felizes", disse à AFP.

A ideia do novo nome veio do fundador da ONG Sulabh, que ajuda os moradores do vilarejo a instalar banheiros na localidade. Bindeshwar Pathak disse que teve a ideia durante uma recente visita aos Estados Unidos. "Estava discursando lá e pensei 'por que não o nome Trump?'", contou.

A Índia, que durante muito tempo foi aliada da ex-União Soviética e depois da Rússia, se aproximou progressivamente dos Estados Unidos desde o início do século. / AFP