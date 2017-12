Villepin diz que resolução da ONU será "chave da paz" no Líbano O primeiro-ministro francês, Dominique de Villepin, se mostrou confiante de que a resolução da ONU sobre o Líbano represente o fim das hostilidades e seja "a chave da paz" na região. A solução política "é a única que permitirá avançar rumo à paz e evitar um agravamento das tensões na região", disse o chefe do Governo francês ao "Le Journal du Dimanche". O prolongamento dos combates vai gerar "mais ódio" na região e "o sentimento de ódio e de injustiça forma sempre o berço do terrorismo", assegurou Villepin. O primeiro-ministro francês assinalou que acabar com as hostilidades é "uma escolha difícil para Israel e Líbano", que precisarão "de determinação e vigilância na aplicação". Sobre a participação da França na renovada Força Provisória da ONU para o Líbano (Finul), Villepin reiterou que acontecerá "com uma dimensão européia".