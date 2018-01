Villepin mobiliza Gabinete e caso "Clearstream" vai ao Parlamento O primeiro-ministro da França, Dominique de Villepin, reunirá na terça-feira seu Gabinete para sinalizar que mantém o controle da situação, enquanto seu possível envolvimento em uma intriga político-judicial chega ao Parlamento. O caso "Clearstream", uma sociedade investigada pela Justiça por supostos pagamentos de comissões ilegais por contratos de armas, envolveu diferentes personalidades. Uma delas foi o ministro do Interior francês, Nicolas Sarkozy, cotado para concorrer à Presidência em 2007 e que poderá disputar a indicação com Villepin. Recai sobre o primeiro-ministro a suspeita de que esteja por trás do informante anônimo que incluiu Sarkozy entre os investigados. Villepin rejeitou a hipótese, mas já surgem pedidos para que renuncie. O presidente, Jacques Chirac, mandou o recado de que confia no primeiro-ministro e não vê motivos para que renuncie. No entanto, a oposição de centro e de esquerda e alguns correligionários conservadores pedem a intervenção do chefe do Estado sobre o caso, que prejudica a imagem dos conservadores um ano antes da eleição presidencial. Após o recesso parlamentar das últimas duas semanas, as câmaras poderão finalmente analisar o caso "Clearstream". Horas antes de reunir sua equipe de Governo, Villepin se encontrará com parlamentares de seu partido, a UMP, presidido por Sarkozy. Enfraquecido devido à crise do Contrato de Primeiro Emprego (CPE), que precisou retirar há três semanas contra sua vontade, Villepin começa a ser questionado entre seus correligionários. Os simpatizantes de Sarkozy vêem nas dificuldades do primeiro-ministro um caminho aberto para a candidatura do atual ministro do Interior nas eleições de abril de 2007. A imprensa francesa também especula sobre a atitude que deve ser adotada por Jacques Chirac, atingido pela deterioração do Governo e por sua falta de reação. Uma das hipóteses sugeridas pela imprensa é que Chirac promova uma reorganização do Governo que expulse Villepin e Sarkozy do Gabinete, para preservar a homogeneidade a um ano das eleições presidenciais.