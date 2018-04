Vinho de arroz contaminado deixa 14 mortos no Camboja

A polícia na província de Kampong Cham, no leste do país, informou que as vítimas beberam um vinho de arroz produzido localmente de uma garrafa que havia anteriormente armazenado um herbicida tóxico. Está sendo investigado se o envenenamento foi acidental.

O chefe da polícia provincial Nuon Samin disse que as pessoas se sentiram fracas pouco após beber o vinho, em uma cerimônia no sábado. Nove delas morreram pouco depois e mais cinco ontem e hoje, mesmo com após alguns médicos chegarem à cidade para cuidar dos casos. A comunidade fica 120 quilômetros a leste da capital cambojana, Phnom Penh.