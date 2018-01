Vinte cadáveres são encontrados em 24 horas em Bagdá Vinte cadáveres com sinais de tortura e marcas de bala na cabeça foram encontrados em Bagdá nas últimas 24 horas, informaram nesta segunda-feira, 12, fontes policiais. Os corpos foram achados em diferentes pontos da capital. Provavelmente, os iraquianos mortos foram vítimas da onda de violência religiosa enfrentada por xiitas e sunitas no Iraque, acrescentaram as fontes. Dezenas de milhares de pessoas morreram em conseqüência da violência sectária que explodiu com grande virulência em fevereiro do ano passado após um atentado contra a mesquita xiita de Samarra, situada 100 quilômetros ao norte de Bagdá, e que destruiu sua cúpula dourada. Em outro fato separado, pelo menos um policial morreu nesta segunda e outros dois ficaram feridos quando o veículo no qual viajavam foi atacado por um grupo, segundo a Polícia iraquiana. A fonte disse que os três agentes pertenciam a uma patrulha encarregada de vigiar o Ministério da Agricultura e que o carro policial foi atacado ao passar pelo bairro de Zayona, uma área residencial de população mista xiita-sunita, no leste de Bagdá. Neste domingo, 50 pessoas morreram em uma série de atentados na capital e em outros pontos do país, um dia depois do fim da conferência internacional de paz de Bagdá, durante a qual Estados Unidos, Síria e Irã se propuseram a discutir a situação de crise vivida no Iraque.