Vinte e oito caveiras são encontradas em lixeiras do Haiti Vinte e oito caveiras foram encontradas nas últimas 24 horas em Porto Príncipe, capital do Haiti. Onze foram achadas hoje (27) em um depósito de lixo em Canapé-Vert, ao leste de Porto Príncipe, e outras 17 foram descobertas no domingo em uma lixeira de uma rua de Petionville. Até o momento, se desconhece como, quando e por quem esses restos de cabeças humanas foram depositados nas lixeiras. No entanto, a inspetora de polícia Janette Bateau, da região Debrosse, atribuiu "características místicas" às caveiras encontradas. Bateau não quis fazer mais comentários e acrescentou apenas que a polícia espera que a justiça haitiana tome os procedimentos legais para que o caso seja investigado.