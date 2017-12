Vinte e um rebeldes morrem em combates na Colômbia Pelo menos 21 guerrilheiros colombianos morreram e outros 18 foram capturados em operações do Exército contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em várias regiões do país. O comandante da polícia no departamento de Meta, no sul do país, coronel José Arnulfo Oliveros, também informou nesta quinta-feira que 11 camponeses foram executados por insurgentes das Farc durante o último fim de semana. Alberto Mosquera, um dos sete sobreviventes entre os 22 camponeses inicialmente seqüestrados, garantiu à TV Caracol que os guerrilheiros os mantiveram amarrados durante quatro dias. Após serem interrogados, 11 dos camponeses capturados foram executados, garantiu. Sete sobreviventes foram encontrados. O paradeiro dos outros quatro reféns é desconhecido. Em uma área montanhosa do município de Carmen de Carupa, a 70 quilômetros ao norte de Bogotá, tropas oficiais interceptaram nesta quinta uma coluna de rebeldes das Farc, que, segundo os militares, se dedicava aos seqüestros e às extorsões. Os enfrentamentos deixaram 13 mortos, segundo informações da V Divisão do Exército. Além disso, duas pessoas que haviam sido seqüestradas foram libertadas, e um outro refém foi assassinado pelos insurgentes ao se verem pressionados pelo Exército. Segundo o comandante da V Divisão, general Reinaldo Castellanos, os rebeldes pretendiam levar a cabo "seqüestros em massa" nos departamentos (Estados) de Cundinamarca e Bojoyá, no centro do país. No local do conflito foram encontrados 12 fuzis e várias granadas. Também nesta quinta, oito rebeldes morreram em confrontos com soldados na região noroeste do país, onde o governador de Antioquia, Guillermo Gaviria, foi seqüestrado pelas Farc em abril e até hoje não foi libertado. Além dos mortos, 18 guerrilheiros foram capturados em diferentes zonas do país. Não há informações imediatas sobre baixas do lado do Exército.