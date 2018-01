Vinte mortos em novo ataque suicida no Afeganistão Cerca de 20 pessoas morreram hoje em um ataque suicida ocorrido na localidade afegã de Spinboldak, perto da fronteira com o Paquistão, informa o governador da província de Kandahar (sul do Afeganistão), Asadullah Khalid. Outras 30 pessoas ficaram feridas no ataque, provocado por um terrorista suicida que, numa motocicleta, lançou-se contra um grupo que assistia a uma luta, organizada por ocasião das celebrações da festa muçulmana do sacrifício, explicou Khalid. Este foi o terceiro atentado na província de Kandahar em dois dias, e o mais sangrento de uma série de 25 ataques suicidas desfechados no país nos últimos quatro meses. O governador disse que os terroristas são treinados no Paquistão. "Essas pessoas recebem treinamento no Paquistão e depois Vêm cometer atentados suicidas aqui", disse. O Paquistão nega abrigar extremistas da Al-Qaeda ou do Taleban. Horas antes, uma bomba havia atingido um comboio de caminhões do Exército afegão na capital da província, matando quatro pessoas e ferindo outras 16. Ontem, um carro-bomba na mesma cidade matou um diplomata canadense e dois civis afegãos, além de ferir dois soldados canadenses.