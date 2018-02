Vinte mulheres mandaram matar os maridos no Irã Casada desde os 13 anos com um homem muito maior do que ela, Ferdows era o tipo de esposa que a sociedade considera ideal: era uma pessoa obediente e silenciosa que nunca se queixava das sovas e humilhações que recebia. Mas, após 30 anos de casamento, aparentemente a mulher não agüentou mais e decidiu providenciar que seu marido Hedayat fosse assassinado. Ferdows, que foi considerada culpada de homicídio e condenada à morte, é uma das 20 mulheres de Teerã que, nos últimos sete meses, foram acusadas de assassinar seus maridos. De início, as informações sobre esses assassinatos não chamaram a atenção. Mas o quadro mudou quando os especialistas começaram a ver os homicídios como indício da existência de graves problemas sociais no Irã. "O assassinato do cônjuge do sexo masculino é um novo fenômeno na sociedade iraniana, que é dominada pelo homem. Significa que os problemas econômicos e as tensões sociais chegaram a um nível crítico", disse o sociólogo Mohammad Ahmadi. O especialista enumerou vários fatores que, em sua opinião, causam frustração e desespero na sociedade iraniana: os casamentos forçados, a irresponsabilidade dos maridos, a impotência, a pobreza e a falta de entretenimento saudável, em um país onde as leis islâmicas proíbem as relações sociais entre homens e mulheres a menos que sejam parentes próximos. Outros atribuem a tendência às restrições impostas aos divórcios, que aparentemente não deixam a muitas mulheres outra alternativa senão o assassinato para pôr fim a um casamento ruim. No caso de Ferdows, ela acusou seu marido de abuso. "Durante 30 anos de vida matrimonial, Hedayat sempre me bateu. Era inseguro e desconfiado e nunca teve confiança em mim, transformando minha vida em um inferno", disse Ferdows às autoridades, que a identificaram apenas pelo primeiro nome. Há três anos, Ferdows pagou a um homem o equivalente a US$ 3.750 para apunhalar seu marido. Ninguém tomou conhecimento do crime até fevereiro deste ano, quando a polícia encontrou os restos do assassinado em um edifício abandonado. A mulher alegou então que o marido a havia abandonado. Tanto Ferdows como o assassino foram julgados em abril, mas o caso só foi divulgado há algumas semanas. O castigo para as mulheres que matam seus maridos é a pena de morte. Algumas já foram julgadas e executadas. Outras esperam pela execução e outras tantas pelo julgamento. Vêm de todas as classes sociais. "O divórcio é a primeira solução para que as mulheres se libertem de uma vida indesejada. Mas por quê estas mulheres ignoram essa opção e recorrem a algo que as coloca sob o risco da pena de morte?", pergunta a revista mensal Zanan (Mulher). Embora os homens possam divorciar-se praticamente sem maiores trâmites, uma mulher que queira fazê-lo pode ter de esperar até mais de 20 anos, disse a advogada Sara Irani. E, ao final, pode acontecer de o casamento não ser desfeito. De acordo com as leis islâmicas iranianas, um homem pode ter quatro esposas ao mesmo tempo, enquanto a mulher só tem direito a um marido. Se um homem tem "casos" pode afirmar que se trata de uma "sigeg", ou um matrimônio temporário. A sigeg é um contrato, permitido pela lei islâmica, que permite a um homem e uma mulher estarem "casados" pelo tempo que desejarem. Os críticos a consideram uma forma de prostituição legalizada. Mas a mulher não tem muitos argumentos para conseguir uma separação. "Uma mulher tem que apresentar quatro testemunhas do sexo masculino para que confirmem que ela está sendo vítima de ações violentas por parte de seu marido. "Como se espera que uma mulher no Irã possa ter quatro homens à sua disposição enquanto apanha do marido?", diz Irani. A advogada, que escreve sobre assuntos femininos, considera que os assassinatos de maridos são o "resultado da humilhação e a discriminação de que a mulher é vítima" e que o recente aumento desse tipo de casos deve pressionar os dirigentes iranianos para que melhorem o sistema de proteção legal à mulher nesse país islâmico.