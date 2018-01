Vinte pessoas morrem em ataque a ônibus no Paquistão

Homens armados disfarçados de membros da força de segurança do Paquistão mataram ao menos 20 passageiros no fim da noite de sexta-feira, após ataque a um ônibus que viajava da cidade ocidental de Quetta a Karachi na costa sul do país, disseram as autoridades.

O ataque ocorreu na cidade de Mastung, a 40 quilômetros ao sul de Quetta, capital da província de Baluchistán.

"Entre 15 e 20 homens armados em três caminhonetes e uniformizados com trajes das forças armadas de segurança sequestraram ao redor de 35 passageiros", disse à Reuters o ministro do Interior de Baluchistán, Sarfaraz Bugti.

Bugti disse que os corpos de 20 passageiros foram encontrados posteriormente a cerca de dois quilômetros da principal estrada entre Quetta-Karachi, em colinas próximas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não se tem informações sobre as circunstâncias das mortes e os motivos do ataque.