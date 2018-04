Vinte pessoas morrem em ataque em região turbulenta na China Manifestantes empunhando facas mataram 13 pessoas na região de Xinjiang, na China, na noite de terça-feira, segundo a agência oficial de notícias Xinhua e autoridades do governo, no mais recente espasmo de violência que atinge a região etnicamente dividida, no noroeste do país. A polícia matou sete manifestantes em resposta, informou o governo.