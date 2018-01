Vinte sunitas são seqüestrados no Iraque Um grupo de insurgentes seqüestrou nesta quarta-feira vinte pessoas em um edifício da instituição sunita Waqf, que administra os bens religiosos e as organizações caridosas sunitas no Iraque. O presidente da Waqf, Ahmed Abdel Ghafur al-Samarrai, explicou que um grupo que pertence a "milícias terroristas" invadiu no começo da manhã um imóvel da instituição, na região de Tlej, no norte de Bagdá, e capturaram vinte pessoas. O responsável sunita acrescentou que entre os seqüestrados há várias crianças, além de funcionários da instituição.