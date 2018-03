Vinte talebans e dois policiais morrem no Afeganistão

Após seis horas de batalha entre a polícia e talebans, 20 supostos militantes e dois policias morreram no noroeste do Afeganistão. Os talebans atacaram três postos policiais no sábado no distrito de Murghab, província de Badghis, informa o chefe policial Gen. Mohammad Ayub Naizyar. No entanto, um porta-voz taleban assegurou que 10 policiais morreram nos combates e outros três foram capturados, enquanto os insurgentes não sofreram nenhuma baixa, segundo um comunicado emitido em seu site. Os talebans reivindicaram a captura do distrito de Murghab, enquanto o chefe de Polícia provincial garantiu que o local está sob o controle das forças governamentais. Neste ano morreram mais de 1.700 pessoas por causa da violência no Afeganistão.