Violação da trégua entre facções deixa dois mortos em Gaza Milicianos do Fatah e do Hamas, que na noite de terça-feira tinham acertado uma segunda trégua, violaram o acordo na madrugada desta quarta-feira num confronto na Cidade de Gaza que causou dois mortos e seis feridos, segundo fontes palestinas citadas pelo jornal israelense Ha´aretz. A trégua foi anunciada na noite de terça-feira na cidade cisjordaniana de Ramalah pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, após um acordo entre chefes do aparelho de segurança com as milícias que operam em Gaza. As fontes não informaram se depois do novo acordo as duas facções libertariam os prisioneiros capturados antes do cessar-fogo. A primeira trégua havia sido acertada na segunda-feira, após uma semana de tiroteios entre as duas milícias, nos quais morreram 16 palestinos, milicianos e civis, e mais de 30 foram feridos. O movimento nacionalista Fatah, leal ao presidente Abbas, e as "forças auxiliares", formadas por milicianos do Movimento Islâmico Hamas, são os principais rivais na onda de violência que levou a Faixa de Gaza à beira de uma guerra civil. Matéria atualizada às 04h15 para acréscimo de informações