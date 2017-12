Violência abala trégua entre grupos rivais palestinos Violentos confrontos entre milicianos das facções políticas rivais Fatah e Hamas resultaram na morte de pelo menos quatro pessoas nas ruas da Cidade de Gaza na manhã desta terça-feira, abalando uma já frágil trégua entre os dois mais influentes grupos palestinos. O som dos disparos era ouvido por toda a cidade. Uma instalação do Fatah foi atingida por um salvo de morteiro. Nas principais avenidas, homens mascarados do Hamas controlavam postos de controle e militantes nos dois lados tomavam posições estratégicas, amedrontando a população civil, que quase não era vista nas ruas. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, inclusive cinco crianças atingidas no fogo cruzado, informaram fontes hospitalares. Ao mesmo tempo, um integrante do Hamas foi seqüestrado e o carro de um líder da Fatah foi atacado. Os mais recentes acontecimentos mostram que há poucos sinais de diminuição da tensão, apesar do cessar-fogo formalmente anunciado no domingo, um dia depois de o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, ter anunciado a antecipação das eleições. Esta matéria foi alterada às 12h17 para atualização de informações.